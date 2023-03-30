Заработок на TikTok помог 15-летней матери прокормить ребенка

Manchester Evening News: пользовательница TikTok родила в 15 лет и стала популярна в сети

16-летняя пользовательница социальных сетей Саффрон Келли, родившая ребенка в возрасте 15 лет, обрела популярность и стала получать деньги в TikTok. О том, как заработок в соцсети помог ей прокормить ребенка, сообщает Manchester Evening News.

Когда Келли узнала, что беременна от своего бойфренда, Джейка Мерсера, она не была уверена, что хочет сохранить ребенка. На сроке девяти недель у нее открылось кровотечение, и ее срочно доставили в больницу. Беременную обследовали, и она впервые увидела ребенка во время УЗИ. Именно тогда она поняла, что хочет стать матерью. «Думаю, с того момента я окончательно решила, что оставлю дочь. Я не могла смириться с мыслью, что потеряю ее», — рассказывает молодая мать.

Сейчас Саффрон живет со своей 49-летней матерью Хелен и 10-месячной дочерью Айви-Мэй. Через месяц после рождения ребенка Саффрон рассказала свою историю в TikTok, и вскоре стала популярна. Теперь она регулярно делится своей жизнью с подписчиками и даже стала зарабатывать в социальной сети. На данный момент ведение страницы в TikTok принесло ей около двух тысяч стерлингов (190 тысяч рублей), которые она тратит на ребенка.

На одном из самых популярных видео, которое набрало более 23 миллионов просмотров, она купает Айви-Мэй и укладывает ее спать. По словам молодой матери, многие пользователи оставляют под ее роликами слова поддержки, однако есть и те, кто ее осуждает. Несмотря на это, Саффрон утверждает, что собирается продолжать вести соцсеть и планирует окончить среднюю школу, а затем пройти обучение в сфере бизнеса. «Я получаю деньги от TikTok, это мой способ заработка. У Джейка тоже есть работа. Я вижу действительно хорошее будущее с Айви-Мэй и Джейком», — утверждает она.

Ранее сообщалось, что жительница США, 18-летняя Мэдди Ламберт, родила ребенка в возрасте 13 лет и рассказала об осуждении и критике, с которыми столкнулась в сети. Некоторые пользователи обвинили Ламберт в том, что она живет за счет своих родителей.

