Лавров пообещал проследить за расследованием взрывов на «Северных потоках»

Глава МИД Лавров: не допустим остановку расследования взрывов на «Северных потоках»

Москва проследит за ходом расследований взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» и будет делать все, чтобы не допустить их остановки. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

«Наши следующие действия будут направлены на то, чтобы не давать этим национальным расследованиям и тем, кто клятвенно заявлял, что этого будет достаточно для установления истины, "соскочить с крючка"», — отметил министр. Лавров также обвинил западные страны в Совбезе ООН в том, что они «выкручивались и изворачивались», не желая начинать расследование взрывов.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли 26 сентября 2022-го. В феврале 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором утверждал, что подрыв нитей инициировали американские власти.