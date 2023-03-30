Стилист назвала россиянкам вышедшие из моды прически

Стилист Галина Тоторина рассказала россиянкам, что французские косы вышли из моды

Стилист, мастер по коротким стрижкам и создатель быстрой техники укладки «Руки и фен» Галина Тоторина назвала россиянкам вышедшие из моды прически. Соответствующий материал появился на сайте издания The Voice.

Так, в перечне антитрендов оказались французские косы, плетение в виде цветов, ромбов и узоров. По мнению Тоториной, данные прически выглядят неестественными и чересчур массивными. Вместо них она посоветовала присмотреться к легким локонам или гладким укладкам без гофре и торчащих прядей.

Кроме того, в список попали гладкие пряди и композиции из них. Парикмахер рассказала, что подобная прическа была актуальна 10 лет назад. На сегодняшний момент она является устаревшей по следующим причинам: массивная композиция отвлекает внимание от образа, и ее невозможно носить в ветреную погоду.

Вдобавок специалист выделила большие небрежные пучки, каре с удлиненными к лицу прядями и асимметричные стрижки. В последних случаях подобные прически сложно укладывать. В связи с этим Тоторина порекомендовала сделать выбор в пользу каре с заворачивающимися концами.

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