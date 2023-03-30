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00:10, 30 марта 2023Наука и техника

В России объяснили неудачи США в создании гиперзвукового оружия

Эксперт Леонков рассказал о нехватке технологий для создания гиперзвукового оружия в США

Кадр: David Neyland / Wikimedia

Соединенным Штатам не хватает прорывных технологий для создания эффективного гиперзвукового оружия. Неудачи США в создании новых боеприпасов объяснил военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Известиями».

Он рассказал, что в 2018 году Россия анонсировала гиперзвуковые комплексы «Авангард», «Кинжал» и «Циркон». После этого Вашингтон «напряг все свои финансовые мускулы» для создания гиперзвукового оружия. Аналитик подчеркнул, что США не удается создать годный летный образец, несмотря на привлечение иностранных специалистов.

По словам Леонкова, в Счетной палате Конгресса США констатировали, что для получения собственной технологии управляемого гиперзвука Соединенным Штатам нужны прорывные технологии.

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«Сразу с наскока взять гиперзвук невозможно. Да, можно заставить некий объект лететь с гиперзвуковой скоростью. Но чтобы он при этом маневрировал и точно попадал в цель — это сложно выполнимая с технологической точки зрения задача», — резюмировал эксперт.

Ранее издание Defense News писало, что Военно-воздушные силы (ВВС) США провели испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon). В ведомстве отметили, что испытания достигли «некоторых целей».

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Даниил Иринин
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