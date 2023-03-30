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11:07, 30 марта 2023Силовые структуры

Артиста балета Центрального Дома Российской Армии задержали с амфетамином

В Москве артиста Центрального Дома Российской Армии задержали с тремя свертками амфетамина

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Москве задержали артиста балета Центрального Дома Российской Армии (ЦДРА) с тремя свертками амфетамина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, ночью 26 марта мишину фигуранта остановили на Шоссе Энтузиастов. Сотрудники ДПС заметили, что водитель нервничает и решили обыскать его автомобиль. В куртке у артиста нашли запрещенное вещество. Экспертиза показала, что это амфетамин. Всего у танцора была 2,54 грамма наркотиков.

По факту произошедшего будет возбуждено дело по статье 228 (Хранение наркотиков) УК РФ. Мужчине грозит до десяти лет колонии.

Ранее стало известно, что в Челябинской области оштрафовали на 20 тысяч рублей военного за покупку партии мефедрона.

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Екатерина Власова
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