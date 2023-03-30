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16:04, 30 марта 2023Спорт

Бах заявил о поддержке рекомендаций МОК со стороны 206 Национальных комитетов

Томас Бах заявил, что 206 Национальных олимпийских комитетов поддерживают рекомендации МОК

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил о поддержке рекомендаций организации со стороны всех ассоциаций Национальных олимпийских комитетов (НОК). Его слова приводит РИА Новости.

«Сегодня и вчера мы получили письмо ассоциаций всех пяти континентов, объединяющих 206 НОК, приветствовавших рекомендации МОК и защищающих автономию спорта», — сказал функционер. Он добавил, что комиссии спортсменов из Африки и Азии готовы разрешить россиянам и белорусам выступать на соревнованиях под своим флагом. Бах подчеркнул, что влияние правительств на допуск стран к турнирам недопустимо.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в турнирах.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. Решение об участии представителей этих стран в Олимпиаде-2024 до сих пор не принято.

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