В США рассказали об убийственных качествах администрации Байдена

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон заявил о высокомерии и некомпетентности администрации Байдена

Администрация президента США Джо Байдена обладает рядом опасных качеств, заявил экс-аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«То, что мы наблюдаем сейчас в администрации Байдена — это убийственная комбинация высокомерия и некомпетентности, когда вы думаете, что вы лучшие во всем, а на самом деле вы ничего не можете организовать», — подчеркнул американец.

Он также добавил, что за долгие годы США привыкли убивать людей за границей. В частности, он напомнил о вторжениях в Панаму, Ирак и Афганистан.

Ранее стало известно, что уровень одобрения политики Байдена в США снизился до 38 процентов. Рекордно низкая планка одобрения была зафиксирована в мае прошлого года — тогда она находилась на уровне 36 процентов.