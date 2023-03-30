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02:00, 30 марта 2023Из жизни

Девушка заработала 19 миллионов рублей за год на мечтающих быть раздавленными

Mirror: британка изображала великаншу на видео для фетишистов и заработала состояние

Фото: @tallgirl_penny

Высокая британка заработала состояние на контенте для взрослых. Как сообщает Mirror, подписчики девушки с удовольствием платят за то, чтобы она изображала великаншу.

34-летняя Пенни, которая растит двоих детей, стала моделью сайта для взрослых, когда заканчивала университетское образование по специальности «трудотерапия». Лишь за 2022 год она заработала 200 тысяч фунтов стерлингов (больше 19 миллионов рублей), снимая видео для макрофетишистов. Она стала так популярна, что вскоре бросила свою профессию, чтобы посвящать все время созданию эротического контента для извращенцев.

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Рост Пенни — 185 сантиметров, что оказалось безусловным преимуществом в новой работе. В настоящий момент на тематических сайтах наблюдается всплеск интереса к крупным и высоким женщинам. Это называют макрофетишем, или GTS-фетишем (от англ. Giantess — великанша — прим. «Ленты.ру»). Мужчины обычно просят Пенни, чтобы она изображала великаншу, которая может их раздавить.

Мой рост сделал меня такой популярной. Будь я ниже, я бы не смогла столько зарабатывать. Большая часть моего дохода — это чаевые и индивидуальные видеотрансляции, где я изображаю великаншу. Чаще всего мужчины просят меня изображать, будто я продолжаю расти, а они съеживаются. Они хотят быть у меня между грудей, ягодиц или в моих туфлях до тех пор, пока я не раздавлю их

Пеннимодель и автор эротического контента

Пенни знает, что люди не одобряют такой способ зарабатывания денег. Однако при этом женщина считает, что в нем нет ничего постыдного: это не проституция, и она не причиняет никому вреда. К тому же британка рада, что смогла начать зарабатывать крупные суммы на своей внешности, из-за которой раньше комплексовала.

Раньше Пенни очень переживала из-за своего роста. Мужчины часто отвергали ее из-за того, что она крупнее их, и ее личная жизнь была всегда сопряжена с трудностями. Однако после того, как девушка начала снимать эротический контент, она приняла и полюбила свою внешность. Вместе с этим в ее жизнь пришли и мужчины, которых совсем не смущает ее рост, а даже наоборот.

Ранее сообщалось о женщине из Китая, которая обнаружила видео с процессом своей стрижки на порносайте для фетишистов. Она пришла стричься по объявлению, в котором говорилось, что требуются модели для съемок обучающего видео.

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Антонина Черташ
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