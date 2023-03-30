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10:01, 30 марта 2023Среда обитания

Ремонт разрушенных зимой дорог в России оценили в сотни миллиардов рублей

«Ъ»: на ремонт разрушенных зимой федеральных трасс попросили 200 миллиардов рублей

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев обратился к правительству России с просьбой разрешить перенаправить сотни миллиардов рублей, которые предназначались на строительство дорог, на ремонт федеральных трасс, разрушенных в зимний период. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Работы по восстановлению трасс оценили в 200 миллиардов рублей. В Росавтодоре заявили, что на данный момент 16,5 тысячи километров федеральных дорог требуют ремонта. По словам депутата, зимой сложилась аномальная ситуация из-за переходов температуры через ноль — в итоге влага попала в дорожные покрытия и замерзла, что привело к трещинам.

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«Ни разу такого раньше не было. Особенно сильное разрушение произошло на тех трассах, где подходит срок ремонта или капремонта. Нужно сделать хотя бы ямочный ремонт», — заявил Москвичев. Он также подчеркнул, что проблема не требует дополнительного финансирования, а предполагает, что в стране откажутся от строительства части дорог и направят эти деньги на ремонт существующих трасс.

Ранее стало известно, что жителям села Чигири в Амурской области пришлось самим оплачивать ремонт дорог в населенном пункте, а также делать водоотведение, несмотря на то, что деньги на соответствующие работы были выделены из бюджета.

Нина Ташевская
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