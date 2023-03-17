В российском селе жителям пришлось чинить дороги за свой счет

Жителям села Чигири в Амурской области пришлось чинить дороги за свой счет

Жителям села Чигири в Амурской области пришлось самим оплачивать ремонт дорог в населенном пункте, а также делать водоотведение, несмотря на то, что деньги на соответствующие работы были выделены из бюджета. Внимание на ситуацию в российском селе обратил Telegram-канал Mash.

В предыдущий раз ремонт дорог на улицах Светлой и Центральной проводили пять лет назад. При этом рабочие вместо системы водоотведения вырыли по бокам от асфальта глубокие канавы, которые заполнялись водой после ливней и сужали и без того неширокую дорогу. В результате многочисленных подтоплений дорожное полотно просело и сузилось, на нем появились ямы. Ситуацию усугублял тот факт, что из-за наличия крутого поворота, ям и отсутствия ограждений автомобили начали регулярно вылетать в канавы.

Жители села много раз предлагали властям идеи, которые помогли бы провести ремонт подешевле и при этом улучшить ситуацию с дорогой, однако в администрации проблему так и не решили — ссылались то на отсутствие денег, то на отсутствие разрешения и не реагировали на угрозу уголовной ответственностью за халатность. «Из года в год обращались в районную администрацию — одни обещания, что что-то мы подумаем, что-то мы придумаем. Потом говорится о том, что якобы дорога эта находится на гарантии от ООО «Сервер», которые делали ее. И в связи с этим они не могут ничего здесь сделать», — рассказал один из местных жителей.

Не получив нужного результата от местных властей, жители Чигирей решили починить дорогу самостоятельно. Сельчане наняли экскаваторы и подсыпали песка. Кроме того, они собрали подписи и обратились в Общероссийкий «народный» фронт, чтобы его сотрудники помогли с оформлением бумаг на случай суда.

«Необходимо сделать реконструкцию, во-первых, этого поворота, здесь постоянно улетают машина вот с этого поворота, разбиваются люди, потому что поворот очень опасный. Ходят дети, дорога очень узкая в этом месте. В общем, риск для жизни регулярный, каждый день как на войне», — отметил местный житель.

В марте стало известно о том, что жителю поселка Российский в Краснодарском крае пообещали подключить газ за шесть лет. По данным издания «Подъем», ответ пришел россиянину после подачи заявки на проведение газоснабжения к дому в рамках госпрограммы по газификации.