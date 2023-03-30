Бразилия отказалась подписывать декларацию «Саммита за демократию»

O Globo: Бразилия не подпишет декларацию «Саммита за демократию»

Бразилия не подпишет декларацию, принятую по итогам пленарного заседания второго «Саммита за демократию». Об этом сообщает O Globo со ссылкой на бразильские дипломатические источники.

Отмечается, что причиной отказа присоединиться к декларации стала антироссийская направленность документа. По мнению бразильских властей, документ слишком фокусируется на украинском конфликте и используется для осуждения российской стороны.

По словам президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, недопустимо, прикрываясь демократией, «возводить стены и воздавать раздоры». «Защищать демократию значит бороться за мир», — говорится в письме политика, которое было адресовано организаторам мероприятия.

Президент также заявил, что в настоящее время над миром «нависла угроза новой холодной войны и неизбежности военного столкновения».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала «Саммиты за демократию», организуемые США. По ее мнению, они являются проявлением неоколониальных практик во внешней политике Вашингтона.

