Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:11, 30 марта 2023Мир

Бразилия отказалась подписывать декларацию «Саммита за демократию»

O Globo: Бразилия не подпишет декларацию «Саммита за демократию»

Фото: Jackson Samuel Costa / Unsplash

Бразилия не подпишет декларацию, принятую по итогам пленарного заседания второго «Саммита за демократию». Об этом сообщает O Globo со ссылкой на бразильские дипломатические источники.

Отмечается, что причиной отказа присоединиться к декларации стала антироссийская направленность документа. По мнению бразильских властей, документ слишком фокусируется на украинском конфликте и используется для осуждения российской стороны.

По словам президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, недопустимо, прикрываясь демократией, «возводить стены и воздавать раздоры». «Защищать демократию значит бороться за мир», — говорится в письме политика, которое было адресовано организаторам мероприятия.

Президент также заявил, что в настоящее время над миром «нависла угроза новой холодной войны и неизбежности военного столкновения».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала «Саммиты за демократию», организуемые США. По ее мнению, они являются проявлением неоколониальных практик во внешней политике Вашингтона.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин подписал указ о весеннем призыве в армию
Бразилия отказалась подписывать декларацию «Саммита за демократию»
Медведев вышел в полуфинал турнира ATP в Майами
Американский политик указал на ложь главы Пентагона об Артемовске
В Ассоциации игроков НХЛ оценили отказ клубов от участия в ЛГБТ-акциях
Перечислены основные ошибки желающих жить экологично людей
65-летняя актриса призвала наслаждаться старостью
Посольство США запросило официального уведомления об аресте Гершковича
Американский ветеран спрогнозировал побег Зеленского в Израиль
В Ростовской области из-за снегопада перекрыли участок трассы М-4 «Дон»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.