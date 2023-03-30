Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:55, 30 марта 2023Ценности

Блестящие брюки Николаса Кейджа в виде шкуры зебры вызвали споры в сети

Блестящие брюки актера Николаса Кейджа в виде шкуры зебры вызвали споры в сети
Николас Кейдж и Рико Шибата

Николас Кейдж и Рико Шибата. Фото: Dia Dipasupil / Getty Images

Американский актер Николас Кейдж вышел в свет в ярком наряде и вызвал споры в сети. Соответствующие комментарии появились на сайте газеты Daily Mail.

59-летняя знаменитость посетил премьеру фильма «Ренфилд», в котором он сыграл главную роль, вместе с женой Рико Шибатой. В качестве наряда телезвезда выбрал черную рубашку, блестящий пиджак в тон и облегающие брюки в виде шкуры зебры. Актер надел лакированные туфли, а от аксессуаров отказался.

Читатели издания неоднозначно отнеслись к наряду Кейджа, о чем высказались в многочисленных комментариях. Так, некоторые раскритиковали штаны телезвезды. «Клоун», «Что за ужасные штаны?», «Выглядит старше 59 лет», «Меня пугает его вид», — высказывались они.

Материалы по теме:
Многососковость. Мировые звезды решили обнажиться на красной дорожке Венецианского фестиваля. Как это было?
Многососковость.Мировые звезды решили обнажиться на красной дорожке Венецианского фестиваля. Как это было?
10 сентября 2022
Новый нос и страсть к «голым» нарядам: как Белла Хадид стала самой стильной женщиной в мире?
Новый нос и страсть к «голым» нарядам:как Белла Хадид стала самой стильной женщиной в мире?
4 декабря 2022

В то же время другие фанаты восхитились внешним видом актера. «Выглядит модно», «Новая жена хорошо на него влияет», «Рок-звезда!» — писали комментаторы.

В марте американская актриса Сандра Буллок появилась на публике в ярком наряде и вызвала споры среди пользователей сети. Папарацци запечатлели звезду в ярко-розовом платье с глубоким декольте, украшенном аппликациями в виде цветов, и пиджаке черного цвета. Известно, что откровенный образ Буллок подбирала стилист Элизабет Стюарт.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Раскрыты подробности деятельности задержанного в России журналиста WSJ
Российский первокурсник покончил с собой в общежитии колледжа
В Россию из Перу экстрадируют мужчину за кражу девяти миллионов рублей из банка
Приглашение Дюжева в жюри КВН назвали позором
Назван гонорар супруги Меладзе Джанабаевой после отмены концертов певца
В Госдуме порассуждали о вине России в «трансгендерном мракобесии» США
Медведев выступил против враждебного отношения к гражданам стран Запада
Труп россиянки несколько часов пролежал рядом с детской площадкой
Курс евро вырос до максимума за 11 месяцев
Медведев заявил о рисках конфликтов из-за действий бывших стран-колонизаторов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.