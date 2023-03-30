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07:37, 30 марта 2023Культура

Пожеванную жвачку Дауни-младшего выставили на торги за десятки тысяч долларов

NYP: использованную жвачку Роберта Дауни-младшего выставили на торги за 40 тысяч долларов

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Пожеванную американским актером Робертом Дауни-младшим жевательную резинку выставили на онлайн-аукцион. Об этом сообщает газета New York Post (NYP).

По словам продавца, жевательная резинка ему досталась после того, как около месяца назад артист в шутку прилепил ее на звезду своего коллеги, актера и кинорежиссера Джона Фавро на Аллее славы в Лос-Анджелесе. «Я продаю ее в том же состоянии, в каком нашел ее, вы сможете протестировать ее на наличие его [Дауни-младшего] ДНК», — утверждает пользователь.

Начальная цена лота составляет 40 300 долларов. В описании указано, что товар будет отправлен в пластиковом контейнере. Вернуть лот будет нельзя, отмечает NYP. Торги завершаться в пятницу, 31 августа.

Ранее стало известно, что Роберт Дауни-младший может сыграть главную роль в ремейке классического психологического триллера американского режиссера Альфреда Хичкока 1958 года «Головокружение». Артист и его жена Сьюзан Дауни также выступят продюсерами фильма.

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Марина Совина
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