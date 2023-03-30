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09:00, 30 марта 2023Экономика

Китай договорился с Бразилией о торговле в юанях

Folha de Sao Paulo: Китай и Бразилия подписали соглашение о торговле в юанях

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Китай и Бразилия заключили соглашение о торговле в юанях и планируют расширять сотрудничество. Об этом сообщил заместитель министра торговли КНР Го Тинтинз, пишет газета Folha de Sao Paulo.

По его словам, данная договоренность значительно облегчает торговлю. Чиновник добавил, что страны намерены расширять сотрудничество в сфере продовольствия и полезных ископаемых, а также искать возможность экспорта товаров с высокой добавленной стоимостью из Китая в Бразилию и из Бразилии в Китай.

Отмечается, что в среду, 29 марта, Бразилия и Китай объявили о создании клиринговой палаты. Она обеспечит расчеты без использования доллара США, а также кредитование в национальных валютах, чтобы облегчить и удешевить транзакции между странами и избавиться от долларовой зависимости в двусторонних отношениях.

Ранее сообщалось, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва решил создать «мирный клуб» с участием Китая для решения конфликта на Украине.

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Марина Совина
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