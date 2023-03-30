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05:55, 30 марта 2023Бывший СССР

Боец ВСУ расплакался во время рассказа о убитых сослуживцах

Военный ВСУ расплакался, вспомнив о десятках тысяч убитых сослуживцев

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) расплакался во время интервью немецкому телеканалу Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов). На это обратил внимание Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Военнослужащий прослезился, когда говорил о десятках тысяч погибших сослуживцах и о тех, с кем за несколько часов до гибели он курил сигареты. «Страшно, очень страшно», — признался он.

Ранее пленный боец ВСУ Андрей Кривозуб из 93-й отдельной механизированной бригады раскрыл причину сдачи в плен украинскими военными в Артемовске (украинское название — Бахмут). По его словам, это происходит из-за отсутствия поддержки и недостатка боеприпасов. «Так как у нас заканчивались уже боеприпасы, запросили поддержки, поддержки не получили, и под напором [частной военной компании] ЧВК "Вагнер" приняли решение сдаться, так как уже не могли вести бой», — сказал он.

28 марта подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко рассказал, что морги в подконтрольном Киеву городе Часов Яр оказались переполнены из-за больших потерь ВСУ под Артемовском. По его словам, из-за нехватки мест в моргах и плюсовых температур местные медицинские учреждения отказываются принимать тела украинских военных и направляют «бригады 200» в более крупные населенные пункты.

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Марина Совина
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