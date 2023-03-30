В США рассказали о проведенных в поддержку Украины кибермиссиях

Киберкомандование США заявило, что до начала СВО провело четыре миссии в поддержку Украины

До начала специальной военной операции (СВО) США провели в киберпространстве четыре миссии в поддержку Украины. Об этом рассказал глава Киберкомандования Вооруженных сил (ВС) США Пол Накасоне, его слова приводит ТАСС.

Чиновник уточнил, что миссии удалось провести до весны 2022 года. Накасоне назвал их операциями «передовой охоты» и заявил, что Вашингтон начал проводить их в 2018 году. Тогда в стране начали искать способы, как сделать выборы безопасными. Затем один из капитанов предложил по запросу других государств отправлять в них до десяти военных для «охоты в сетях» и обмена полученной информацией.

«С этого времени мы провели 47 миссий в 22 странах в 70 различных сетях. Четыре из них были на Украине», — сказал Накасоне, добавив, что одна из операций была проведена за 70 дней до начала СВО.

В июне прошлого года глава Киберкомандования США также сообщал о проведенных в киберпространстве миссиях в поддержку Киева. Он говорил, что речь в том числе шла о наступательных и защитных операциях.

