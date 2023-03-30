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10:54, 30 марта 2023Россия

В ДТП с грузовиком на российской трассе пострадали трое детей

В ДТП с грузовиком на трассе М-10 в Ленобласти пострадали трое детей
СюжетДТП в Москве:

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Трое детей пострадали в ДТП с грузовиком на трассе М-10 «Россия» в Тосненском районе Ленинградской области. Об этом сообщает 78.ru.

Авария произошла вечером 29 марта на 671-м километре автодороги. Около 19:00 31-летняя женщина за рулем Renault Sandero не справилась с управлением и врезалась в стоящий после ДТП грузовик MAN с полуприцепом.

В результате петербурженку, а также троих детей одного, трех и пяти лет госпитализировали с различными травмами.

Установлено, что в 2023 году виновница аварии трижды привлекалась за нарушения правил дорожного движения (ПДД). Выясняются все обстоятельства произошедшего.

12 февраля на Волгоградском проспекте в Москве произошло ДТП с участием автомобиля Tesla. После столкновения с другой машиной водитель электромобиля не справился с управлением и влетел в фонарный столб. Пострадали двое детей.

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Евгения Куликова
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