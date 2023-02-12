В ДТП с Tesla в Москве пострадали дети

Прокуратура Москвы сообщила, что в ДТП с Tesla пострадали двое детей

В ДТП с участием автомобиля Tesla в Москве пострадали дети трех и четырех лет. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

«В результате дорожной аварии пассажиры автомобиля — мальчик 2020 года рождения и девочка 2019 года рождения были доставлены для осмотра в одну из столичных больниц, угрозы их жизни и здоровью нет», — говорится в заявлении.

Авария произошла 12 февраля на Волгоградском проспекте, в районе дома 181 корпус 1. После столкновения с другой машиной водитель электромобиля не справился с управлением и влетел в фонарный столб.

Ранее Дептранс Москвы опубликовал видео с камер наружного наблюдения, на которых запечатлен момент ДТП.