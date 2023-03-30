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15:09, 30 марта 2023Россия

В российском регионе произошла разгерметизация этанопровода

МЧС России сообщило о разгерметизации этанопровода в Татарстане
Место происшествия

Место происшествия. Фото: Главное управление МЧС РФ по Республике Татарстан

В Татарстане в затопленной пойменной части реки Кама произошла разгерметизация этанопровода. Об этом в четверг, 30 марта, журналистам сообщили в ГУ МЧС по российскому региону.

В управлении уточнили, что инцидент произошел вблизи села Балахчино Алексеевского муниципального района. Расстояние до населенного пункта — около одного километра.

«Этанопровод питает газом завод ПАО "Казаньоргсинтез", понижения давления и остановки подачи газа в этанопроводе не планируется. (...) Причина происшествия устанавливается», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в сети появились кадры мощного пожара после взрыва на газопроводе в Свердловской области. Предварительно, причиной произошедшего стала разгерметизация трубы на участке «Ямбург-Елец 1», после чего началось факельное горение.

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Никита Абрамов
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