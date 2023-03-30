Форму ВСУ заметили в продаже на турецком рынке

Украинский блогер Шарий сообщил, что форму ВСУ продают на рынке в Стамбуле

Форму Вооруженных сил Украины (ВСУ) заметили в продаже на рынке Лалели в Стамбуле. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский блогер Анатолий Шарий.

Блогер опубликовал фото манекенов из турецкого магазина в обмундировании украинской армии, а также в комплекте нижнего белья цвета хаки. На рукаве формы висит бирка, подтверждающая то, что она является собственностью ВСУ и ее продажа запрещена.

Ранее на Украине заявили, что военные расходы страны составляют 130 миллиардов гривен (более трех миллиардов долларов) в месяц. При этом госбюджет республики ежемесячно получает 80 миллиардов гривен (свыше двух миллиардов долларов).

30 марта стало известно, что США выделили Киеву грант в размере 1,25 миллиарда долларов.