Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:41, 30 марта 2023Бывший СССР

Форму ВСУ заметили в продаже на турецком рынке

Украинский блогер Шарий сообщил, что форму ВСУ продают на рынке в Стамбуле

Фото: Francisco Seco / AP

Форму Вооруженных сил Украины (ВСУ) заметили в продаже на рынке Лалели в Стамбуле. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский блогер Анатолий Шарий.

Блогер опубликовал фото манекенов из турецкого магазина в обмундировании украинской армии, а также в комплекте нижнего белья цвета хаки. На рукаве формы висит бирка, подтверждающая то, что она является собственностью ВСУ и ее продажа запрещена.

Ранее на Украине заявили, что военные расходы страны составляют 130 миллиардов гривен (более трех миллиардов долларов) в месяц. При этом госбюджет республики ежемесячно получает 80 миллиардов гривен (свыше двух миллиардов долларов).

30 марта стало известно, что США выделили Киеву грант в размере 1,25 миллиарда долларов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В ФРГ признали необходимость участия России в расследовании «Северных потоков»
Россиянин на автомобиле провалился под лед на Байкале
Россиянин имитировал голоса руководителей и выпрашивал у чиновников деньги
Россиянин убил изменявшую ему жену из чувства ревности
Российский трихолог опровергла безвредность хны для окрашивания волос
Жилье в Москве перестало дешеветь
Военкоры рассказали об изменении тактики российских войск в Артемовске
Врач спрогнозировала срок реабилитации Костомарова
Россиян предупредили об опасности кофе
Россиянам назвали ускоряющие старение продукты
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.