Определена природа ярчайшей гамма-вспышки

Astrophysical Journal Letters: вспышка GRB 221009A произведена многокомпонентным джетом

Ученые Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики определили возможную природу одного из ярчайших гамма-всплесков GRB 221009A. Результаты исследования опубликованы в журнале Astrophysical Journal Letters.

GRB 221009A был впервые зафиксирован 9 октября 2022 года и длился более 300 секунд. Астрономические наблюдения события охватили диапазон от радиоволн до гамма-излучения, включая миллиметровые волны.

Предполагается, что источниками гамма-всплесков являются черные дыры, образующиеся в результате коллапса ядра массивной и быстро вращающейся звезды. Новорожденная черная дыра выпускает мощные струи (джеты) плазмы со скоростью, близкой к скорости света, которые сталкиваются с внешней оболочкой коллапсирующей звезды, генерируя гамма-лучи. Столкновение струй с газом вызывает яркое послесвечение, видимое во всем спектре.

В случае GRB 221009A послесвечение длилось более 10 дней. Однако миллиметровые и радиоволновые компоненты излучения оказались намного ярче, чем ожидалось, если исходит из яркости видимого и рентгеновского света. Ученые предложили объяснение этому необычному явлению, согласно которому структура струи гамма-всплеска сложнее, чем у других GRB. В этом случае видимый и рентгеновский свет испускается одной частью джета, а миллиметровые и радиоволны — другой.