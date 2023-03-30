Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:27, 30 марта 2023Культура

Актер Садальский оказался в больнице и рассказал о «плохих» венах

Актер Станислав Садальский оказался в больнице и рассказал о «плохих» венах

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Актер театра и кино, радиоведущий, заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский оказался в больнице, куда он отправился на плановое обследование. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Садальский рассказал, что страдает от «плохих» вен на руках, в связи с чем такие процедуры, как укол в вену или капельница становятся проблемой. «Незаметные, тонкие или хрупкие вены — серьезная проблема для тех, кто проводит медицинские манипуляции», — поделился артист.

Он также отметил, что в больнице, где он находится, есть специальный прибор, позволяющий мгновенно найти место для укола. «Если бы министром здравоохранения был я, то распорядился закупить эти приборчики в каждую больницу России», — написал актер.

Ранее Садальского выписали из Боткинской больницы в Москве после того, как он был госпитализирован с сильным носовым кровотечением, которое не мог остановить самостоятельно. Врачи купировали кровотечение, назначали Садальскому лечение, а также диагностировали у артиста гипертонический криз, ринит и искривление перегородки носа. В больнице актер провел два дня.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В ФРГ признали необходимость участия России в расследовании «Северных потоков»
Россиянин на автомобиле провалился под лед на Байкале
Россиянин имитировал голоса руководителей и выпрашивал у чиновников деньги
Россиянин убил изменявшую ему жену из чувства ревности
Российский трихолог опровергла безвредность хны для окрашивания волос
Жилье в Москве перестало дешеветь
Военкоры рассказали об изменении тактики российских войск в Артемовске
Врач спрогнозировала срок реабилитации Костомарова
Россиян предупредили об опасности кофе
Россиянам назвали ускоряющие старение продукты
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.