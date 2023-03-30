Актер Садальский оказался в больнице и рассказал о «плохих» венах

Актер Станислав Садальский оказался в больнице и рассказал о «плохих» венах

Актер театра и кино, радиоведущий, заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский оказался в больнице, куда он отправился на плановое обследование. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Садальский рассказал, что страдает от «плохих» вен на руках, в связи с чем такие процедуры, как укол в вену или капельница становятся проблемой. «Незаметные, тонкие или хрупкие вены — серьезная проблема для тех, кто проводит медицинские манипуляции», — поделился артист.

Он также отметил, что в больнице, где он находится, есть специальный прибор, позволяющий мгновенно найти место для укола. «Если бы министром здравоохранения был я, то распорядился закупить эти приборчики в каждую больницу России», — написал актер.

Ранее Садальского выписали из Боткинской больницы в Москве после того, как он был госпитализирован с сильным носовым кровотечением, которое не мог остановить самостоятельно. Врачи купировали кровотечение, назначали Садальскому лечение, а также диагностировали у артиста гипертонический криз, ринит и искривление перегородки носа. В больнице актер провел два дня.