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04:04, 30 марта 2023Мир

Пентагон отказался от закупки гиперзвуковых ракет у Lockheed Martin

Bloomberg: Пентагон не будет закупать гиперзвуковые ракеты ARRW из-за неудачных испытаний

Фото: U.S. Air Force / Reuters

Пентагон не будет закупать гиперзвуковые ракеты ARRW производства компании Lockheed Martin. Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство ссылается на помощника главы ВВС США Эндрю Хантера, указавшего, что прототипы этих ракет показали неудовлетворительный результат в ходе испытаний. Теперь американские военные обратили взор на разработки другого крупного подрядчика Пентагона — компанию Raytheon.

Марина Совина
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