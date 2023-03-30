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04:00, 30 марта 2023Ценности

Игги Азалия снялась в откровенном образе для OnlyFans

Хип-хоп-исполнительница Игги Азалия снялась в откровенном образе для платформы OnlyFans

Фото: @thenewclassic

Хип-хоп-исполнительница Игги Азалия снялась в откровенном образе для платформы OnlyFans, пользователи которой получают доступ к контенту за определенную плату. Превью фотосессии она разместила на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

32-летняя певица опубликовала серию снимков, на которых она позирует в розовом кроп-топе с изображением вишни и в атласных трусах с красным бантом. Знаменитость сфотографировали лежащей на белой кровати с собранными в хвост волосами. При этом на ее лицо нанесли макияж в нюдовых оттенках. От аксессуаров Азалия отказалась.

В январе Игги Азалия заработала 441 тысячу долларов (34 миллиона рублей) всего через 24 часа после регистрации на OnlyFans. Сообщалось, что стоимость месячной подписки на аккаунт рэперши составляет 25 долларов (1929 рублей). В частности, подписчикам доступны снимки Азалии в нижнем белье, клипы, музыка и другой контент ее авторства.

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Карина Черных
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