В Госдуме прокомментировали изменения в антинаркотической политике

Василий Пискарев: изменения в антинаркотической политике крайне своевременны

Президент России Владимир Путин своим указом включил в перечень угроз национальной безопасности в области противодействия незаконному обороту наркотиков деятельность специальных служб иностранных государств. Об этом в Telegram-канале Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России написал его председатель Василий Пискарев, прокомментировав изменения в Стратегию государственной антинаркотической политики, внесенные указом президента России.

«Полагаем это крайне своевременным, так как в поле зрения Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России постоянно попадает деятельность зарубежных НПО и СМИ, подконтрольных иностранным правительствам и спецслужбам, направленная на популяризацию наркотиков среди нашей молодежи. Их цель — подорвать здоровье российской нации. Взаимосвязь со спецслужбами прослеживается прямая. Первые организуют предложение, налаживая трафик наркотиков на территорию России, а вторые — спрос», — написал Василий Пискарев.

По мнению депутата, с помощью спецслужб Украины страны Запада организовали мощный поток синтетических наркотиков и их компонентов в Россию. По показаниям задержанных, подбирались кандидаты в наркоторговцы, снабжались деньгами и оборудованием для организации сбыта в нашей стране.

«Что касается спроса, то комиссия выявила многочисленные факты пропаганды наркотиков. Зарубежные СМИ и неправительственные организации проводили пронаркотические акции, распределяли гранты, организовывали конкурсы публикаций в СМИ, связанных с популяризацией наркопотребления, иноагентами выпускалась соответствующая литература для детей. Реакцией на подобные действия стало введение уголовной ответственности за склонение к потреблению наркотиков с использованием интернета, а также лишение иноагентов права вести просветительскую деятельность среди несовершеннолетних», — отметил глава комитета.

По ряду зарубежных НПО, уличенных в пропаганде наркопотребления среди молодежи и лоббировании изменений в нашем законодательстве в сторону декриминализации наркотиков, например, литовской НПО «Евразийская ассоциация по снижению вреда», британской НПО «СПИД фонд Элтона Джона» — мы обратились в Генеральную прокуратуру России с предложением признать их деятельность нежелательной на территории России. Ряд таких организаций уже выдворен за пределы нашей страны.

Комиссия продолжает мониторинг подрывной деятельности против России и разработку мер противодействия наркотизации нашей молодежи в соответствии с положениями Стратегии государственной антинаркотической политики, подчеркнул депутат.

В Уголовном кодексе России предусмотрена ответственность за преступления в сфере оборота наркотиков вплоть до пожизненного лишения свободы, напомнил Василий Пискарев.

