Мошенники назвались работниками банка и оплатили себе путешествие с чужой карты

Daily Mail: мужчина сообщил мошенникам одноразовый пароль в СМС и потерял 286 тысяч рублей

Назвавшие себя работниками банка мошенники выманили у мужчины одноразовый пароль и оплатили с чужой карты путешествие. Об этом сообщает Daily Mail.

Как рассказала жертва, ему позвонили из кредитной организации и предупредили о необычных транзакциях, совершенных с его карты. Представители банка предложили остановить перевод средств, однако для этого потребовали назвать им одноразовый пароль, отправленный в СМС по номеру телефона владельца счета. Ничего не заподозрив, мужчина выполнил просьбу собеседника и только после завершения звонка заметил, что со счета списались деньги.

Уточняется, что средства были использованы для покупки авиабилетов у турагента Flights Guru на сумму три тысячи фунтов стерлингов (286 тысяч рублей). Компания, как и банк, поначалу отказалась возвращать мужчине потерянные деньги, так как он сам предоставил мошенникам одноразовый пароль и стал виновником мошеннических действий.

Тем не менее, когда мужчина письменно подтвердил туркомпании, что не будет подавать иск, они возместили ущерб, однако вычли из суммы 155 фунтов стерлингов (14 тысяч рублей) для оплаты сборов.

Ранее стало известно, что мошенники на Бали нашли способ выманивать кошельки у иностранных туристов с помощью одной просьбы. К иностранцам подходят незнакомые люди и под разными предлогами просят показать кошелек. Чаще всего они говорят, что хотят из любопытства посмотреть монеты другого государства.