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18:26, 30 марта 2023Моя страна

В Кемерово в 2024 году откроют музейно-театральный комплекс

Музейно-театральный комплекс Сибирского кластера искусств откроют в Кемерово в 2024 году

Изображение: Министерство культуры и национальной политики Кузбасса

Открытие строящегося с 2019 года музейно-театрального комплекса Сибирского кластера искусств в Кемерове запланировано на 2024 год. Об этом ТАСС сообщила директор филиала Государственного Русского музея Елена Митрофанова.

Собеседница агентства назвала проект сложным. Она рассказала, что заказчики, в числе которых Русский музей, весьма требовательные. По ее словам, строительство комплекса идет круглосуточно.

В здании музейно-театрального комплекса будут размещены филиал Государственного Русского музея, филиал Мариинского театра и Кузбасский центр искусств. Это обстоятельство осложняет процесс строительства. «Поскольку мы три в одном, нужно для каждого из учреждений спроектировать это так, чтобы этим можно было управлять», — объяснила Митрофанова, добавив, что площадь филиала Государственного Русского музея в Кемерове составит пять тысяч квадратных метров, при этом экспозиция займет чуть более 500 квадратных метров. В филиале будут работать 108 сотрудников.

Митрофанова подчеркнула, что все, что будет в филиале, будет и в главном музее. В частности, в здании филиала музея собираются открыть инклюзивный отдел, который будет создавать особенные экспозиции и предлагать специальные мастер-классы людям с ограниченными возможностями.

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Варвара Кошечкина
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