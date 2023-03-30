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12:49, 30 марта 2023Бывший СССР

Киргизских чиновников обвинили в коллективном неуважении к женщине

24.kg: киргизские чиновники не уступили место коллеге, заставив ее сеть на корточки

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В киргизских социальных сетях обсуждают фотографию чиновников, коллективно не уступивших место женщине, заставив ее сидеть на корточках. Об этом сообщает портал 24.kg.

На снимке видно, как чиновники-мужчины разного ранга сидят на стульях, в то время как для коллеги-женщины места не нашлось. Пользователи соцсетей обвинили госслужащих в проявлении неуважения к женщине.

Руководитель пресс-службы мэрии города Оша Жумамидин Сулайманкулов объяснил, что снимок был сделан в день праздника Нооруза, в момент чтения Корана. «Когда начали читать молитву, все сели туда, где они находились. Там не было неравного отношения или запрета сесть на стул», — сказал он.

В ноябре 2022 года депутата казахстанского мажилиса Ерлана Саирова оштрафовали за плевок на землю во время прямого эфира. Саиров подключился к звонку с мобильного телефона и шел по улице. Отвечая на вопрос ведущего, он неожиданно наклонился и плюнул на землю.

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Ткачев Егор
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