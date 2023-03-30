Артемий Лебедев назвал самую счастливую страну в мире

Блогер Артемий Лебедев заявил, что считает Россию самой счастливой страной в мире

Известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал подготовленный по заказу ООН ежегодный Всемирный доклад о счастье, согласно которому рейтинг самых счастливых стран в мире возглавила Финляндия. В обзоре новостей, опубликованном в четверг, 30 марта, на YouTube, он назвал страну, которую считает самой счастливой.

«Шестой год подряд Финляндия является самой счастливой страной в мире. Даже немного странно, потому что мне казалось, что самая счастливая страна в мире — Россия. По крайней мере, я так чувствую», — заявил Лебедев.

Блогер добавил, что США и Великобритания вошли в топ-20 самых счастливых стран, а Россия и Украина заняли в этом списке 70-е и 92-е места соответственно.

Рейтинг самых счастливых стран мира был обнародован 20 марта. В первую тройку, помимо Финляндии, также попали Дания и Исландия. В самом конце списка оказались Афганистан и Ливан.

Всемирный доклад о счастье публикуется ежегодно с 2012 года. Чтобы составить рейтинг, эксперты опираются на такие показатели, как ВВП на душу населения, уровень социальной поддержки, продолжительность жизни, соблюдение гражданских свобод и прочее.