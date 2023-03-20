Стало известно место России в рейтинге самых счастливых стран мира

Россия заняла 70-е место в рейтинге самых счастливых стран мира, согласно докладу ООН

В рейтинге самых счастливых стран мира Россия поднялась на десять строк, заняв 70-е место. Об этом стало известно ТАСС из ежегодного Всемирного доклада счастья (World Happieness Report) 2023 года, который готовится группой экспертов по заказу ООН.

Самой счастливой страной мира в очередной раз признана Финляндия. Второе и третье место заняли Дания и Исландия соответственно. В десятку лидеров попали Израиль, Нидерланды, Швеция, Норвегия, Швейцария, Люксембург и Новая Зеландия.

США находится на 15-й строчке, а Германия и Великобритания — на 16-й и 19-й. Франция в прошлом году замыкала первую двадцатку, однако теперь занимает 21-место в списке. В самом конце рейтинга оказались Афганистан и Ливан.

Всемирный доклад счастья публикуется ежегодно с 2012 года. Во время анализа жизни в разных странах эксперты опираются на такие показатели, как ВВП на душу населения, уровень социальной поддержки, продолжительность жизни, соблюдение гражданских свобод, гарантии занятости и прочее.

Ранее сообщалось, что самыми гостеприимными странами мира названы Габон, Мальдивы, Эфиопия, Гвинея-Бисау, Ангола, Джибути, Боливия, Бурунди, Восточный Тимор, Микронезия, Сомали, Малави, Демократическая Республика Конго, Южный Судан, Нигерия, Коморские острова, Гвинея, Кот-д'Ивуар, Камбоджа, Тувалу, Самоа и Руанда. Они готовы пускать без виз туристов из 198 государств.