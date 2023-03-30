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16:46, 30 марта 2023Интернет и СМИ

Известная российская телеведущая объяснила отказ от съемок в мужских журналах

Елена Летучая объяснила желанием сохранить репутацию отказ от съемок в мужских журналах

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Известная российская телеведущая Елена Летучая объяснила желанием сохранить репутацию свой отказ от съемок в мужских журналах. На эту тему она высказалась в Telegram-канале.

Летучая раскрыла, что во времена работы над программой «Ревизорро» ей поступало множество предложений поучаствовать в съемке для мужского журнала. Однако, по словам ведущей, она не могла представить себя обнаженной на страницах глянца, так как это казалось ей несовместимым с деятельностью журналиста, занимающегося социально значимыми темами.

«Мне всегда были важны репутация и образ, который видит мой зритель. А борец за справедливость с голой попой выглядит как-то нелогично и даже комично», — констатировала она.

Ранее Летучая рассказала об опасном случае из жизни. Ведущая поделилась, что едва не провалилась под лед, и отметила, что могла утонуть. Она также опубликовала видео случившегося.

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Маргарита Щигарева
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