Известная российская телеведущая объяснила отказ от съемок в мужских журналах

Елена Летучая объяснила желанием сохранить репутацию отказ от съемок в мужских журналах

Известная российская телеведущая Елена Летучая объяснила желанием сохранить репутацию свой отказ от съемок в мужских журналах. На эту тему она высказалась в Telegram-канале.

Летучая раскрыла, что во времена работы над программой «Ревизорро» ей поступало множество предложений поучаствовать в съемке для мужского журнала. Однако, по словам ведущей, она не могла представить себя обнаженной на страницах глянца, так как это казалось ей несовместимым с деятельностью журналиста, занимающегося социально значимыми темами.

«Мне всегда были важны репутация и образ, который видит мой зритель. А борец за справедливость с голой попой выглядит как-то нелогично и даже комично», — констатировала она.

Ранее Летучая рассказала об опасном случае из жизни. Ведущая поделилась, что едва не провалилась под лед, и отметила, что могла утонуть. Она также опубликовала видео случившегося.