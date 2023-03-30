Лондон утратил статус главного финансового центра мира

FT: Лондон впервые в истории разделил статус финансового центра мира с Нью-Йорком

Лондон впервые в истории утратил статус главного финансового центра мира. Теперь столица Великобритании делит лидерство с Нью-Йорком, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на отчет администрации лондонского Сити.

Два мегаполиса набрали по 60 баллов в рейтинге, где у Лондона ранее было 59 баллов, а у Нью-Йорка — 58. Лондон сохраняет лидерство по выпуску долговых обязательств, коммерческому страхованию и управлению активами. Однако для сохранения статуса мирового финансового центра столице Великобритании придется усовершенствовать регулирование и обеспечить приток квалифицированной рабочей силы из-за рубежа.

По итогам прошлого года все больше компаний, даже британских, предпочитали проводить первичное размещение акций (IPO) именно в Нью-Йорке. Руководители финансовых компаний объясняют это тем, что в США менее строгая культура ведения бизнеса, особенно в части банковского дела и страхования.

В начале февраля 2023-го Международный валютный фонд (МВФ) предрек экономике Великобритании серьезные проблемы. Прогноз для королевства оказался наихудшим среди ведущих западных стран и хуже, чем для находящейся под многочисленными санкциями России. По оценкам экспертов, британская экономика упадет более чем на полпроцента. Стране грозит рецессия, что будет иметь «море последствий».