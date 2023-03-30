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09:36, 30 марта 2023Забота о себе

Названы романтические и интимные приоритеты мужчин

GQ: мужчины ценят общение с друзьями, спорт и карьеру намного больше секса

Фото: Joanna Nix-Walkup / Unsplash

Любовь и секс не являются приоритетом в жизни большинства мужчин, лишь 15 процентов считают их главными аспектами в жизни. Такие данные опубликовала британская версия журнала GQ, оценив ответы 604 человек в Великобритании.

Намного больше романтических и интимных отношений, мужчины ценят общение с друзьями и семьей (35 процентов), занятия спортом (25 процентов) и карьеру (24 процента). Более того, почти половина опрошенных назвали допустимыми отношения, в которых партнеры никогда или очень редко занимаются сексом. Однако это не значит, что мужчины не склонны к авантюрам: четверть рассказали, что посещали секс-вечеринки и намерены повторить опыт в будущем.

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Издание отмечает, что у мужчин изменилось отношение к рождению и воспитанию детей. Практически каждый третий (29 процентов) готов стать отцом-одиночкой и воспитывать ребенка самостоятельно, 40 процентов беспокоятся о своей фертильности. При этом издание приводит данные, что о способности воспроизвести потомство волнуются 39 процентов женщин.

Вместе с этим, мужчины чаще изменяют своим избранницам. В интрижке на стороне признались 60 процентов мужчин и 32 процента женщин. У мужчин есть и другие секреты. Например, 70 процентов обманывали при заполнении анкет на сайтах знакомств. Большинство парней жульничали со своими фотографиями (36 процентов), 35 процентов врали про возраст, 28 — о карьере. Еще 27 процентов мужчин назвали неверный рост, так как боялись, что девушки сочтут их слишком низкими.

Ранее коуч по отношениям и писательница Джейн Грин дала совет разрывающимся между двумя женщинами мужчинам. Она предложила расстаться с обеими и некоторое время побыть в одиночестве.

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Екатерина Улитина
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