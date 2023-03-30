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13:38, 30 марта 2023Россия

В Москве мужчина умер за рулем авто и устроил ДТП

«МК»: на северо-востоке Москвы 81-летний водитель умер за рулем авто и устроил ДТП
СюжетДТП в Москве:

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

На северо-востоке Москвы пожилой мужчина умер за рулем автомобиля и устроил ДТП. Об этом стало известно «Московскому комсомольцу» («МК»).

Издание уточнило, что авария произошла рядом с домом погибшего — во время управления Hyundai водитель внезапно потерял сознание и скончался. Погибшему был 81 год.

Авто пенсионера потеряло управление и протаранило Toyota. Никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее в Петербурге на Западном скоростном диаметре (ЗСД) мужчина за рулем автомобиля проехал около 22 километров по встречной полосе, после чего погиб в ДТП. За рулем автомобиля находился 69-летний мужчина, которого ранее искали родственники, полагавшие, что у россиянина случилась потеря памяти.

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Анастасия Шейкина
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