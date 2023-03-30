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20:21, 30 марта 2023Россия

В российских школьных музеях задумали создать разделы о спецоперации

Минпросвещения России направило рекомендации по созданию разделов об СВО в школьных музеях

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Минпросвещения России направило методические рекомендации по созданию в школьных музеях разделов, которые будут посвящены специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом говорится в письме заместителя министра просвещения России Александра Бугаева, которое опубликовал депутат Госдумы Максим Иванов в своем Telegram-канале.

«Минпросвещения России разработаны и направлены для использования в работе в субъекты Российской Федерации методические рекомендации по созданию в музеях образовательных организаций разделов, посвященных участникам СВО», — говорится в письме.

Заместитель главы Минпросвещения добавил, что для «соблюдения принципа историзма» музей рекомендуется создавать в здании, где жил или учился участник спецоперации, а также в месте совершения героических действий. В рамках этой работы, продолжил Бугаев, проводится поиск и сбор вещественных и документальных объектов, которые относятся к землякам-участникам СВО.

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30 января министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что новый учебник истории с разделом об СВО может появиться в школах с 1 сентября. Какие сведения об операции появятся в учебнике, глава ведомства не уточнил, но подчеркнул, что в нем точно будут данные о ее целях и причинах.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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