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20:50, 30 марта 2023Мир

Лавров назвал Кубу источником вдохновения в борьбе с Западом

Глава МИД РФ Лавров назвал Кубу источником вдохновения в борьбе с санкциями Запада

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Пример Кубы вдохновляет российских дипломатов в борьбе против санкций США и стран Запада. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров в интервью изданию Prensa Latina.

«Нас вдохновляет пример Кубы, которая уже много десятков лет живет под американскими незаконными санкциями, сохраняющимися вопреки четко выраженной политической воле подавляющего большинства стран-членов ООН», — заявил он.

Ранее Лавров говорил, что санкции являются частью тотальной войны, которая объявлена против России. «Та самая гибридная война со всеми составляющими — военной, экономической, культурной, медийной — началась задолго до нынешних событий», — сказал министр.

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Глеб Бажуткин
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