В Ассоциации игроков НХЛ оценили отказ клубов от участия в ЛГБТ-акциях

В Ассоциации игроков НХЛ заявили, что хоккеисты имеют право не участвовать в ЛГБТ-акциях

Глава Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Марти Уолш оценил отказ клубов от участия в ЛГБТ-акциях. Его слова приводит журналист Грег Вышински в Twitter.

Уолш заявил, что спортсмены имеют право самостоятельно решать, надевать или нет радужные джерси на раскатку. «Думаю, что для лиги и команд очень важно, чтобы была инклюзивность. Вероятно, нам есть над чем поработать», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в «Миннесота Уайлд» отказались надеть радужные джерси из-за запрета на ЛГБТ-пропаганду в России. По информации The Athletic, в команде несколько дней изучали закон, принятый в России в 2022 году, и решили не участвовать в акции из-за беспокойства за форварда Кирилла Капризова.

В текущем сезоне от участия в акции также отказались «Чикаго Блэкхокс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Кроме того, не стали надевать радужную форму российские хоккеисты Иван Проворов из «Филадельфия Флайерс» и Илья Любушкин из «Баффало Сэйбрс».

