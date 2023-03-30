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23:02, 30 марта 2023Мир

Захарова сообщила о планах России наладить поставки нефти в Пакистан

Захарова: Россия надеется решить технические вопросы и наладить поставки нефти в Пакистан
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о планах Москвы наладить поставки нефти в Пакистан. Об этом пишет ТАСС.

По ее словам, российские и пакистанские компании уже достигли предварительной договоренности о цене на нефть. В настоящее время обсуждается поставка пилотной партии нефти с перспективой дальнейшего увеличения объемов, сказала она.

«В ближайшее время мы надеемся решить все технические вопросы и наладить стабильный экспорт топлива в Пакистан», — заявила Захарова.

Ранее глава пакистанского МИД Билавал Бхутто Зардари на совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что страна выступает за мирное решение любых споров, несмотря на реакцию США и стран Европы, и не видит препятствий для поставок российской нефти. «Пакистан работает над тем, чтобы обеспечить свои энергетические потребности», — подчеркнул он.

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Марина Совина
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