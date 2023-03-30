Россиян предупредили об опасности популярной пищевой привычки

Диетолог Марина Макиша: перекусы вызывают скачки инсулина и колебания глюкозы в крови

Врач-диетолог Марина Макиша предупредила россиян, что частые перекусы могут ухудшить состояние людей с сахарным диабетом или предрасположенностью к заболеванию. О том, чем опасна популярная пищевая привычка, врач рассказала в эфире программы «О самом главном», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим».

По словам диетолога, людям, страдающим от диабета или инсулинрезистентности, которая является предвестником заболевания, особенно важно соблюдать режим питания. «Постоянные подъедания, перекусы сладостями, какими-то баранками, сушками — все это приводит к постоянным колебаниям уровня глюкозы в крови, скачкам инсулина. Это расшатывает всю нашу метаболическую систему», — сказала она.

По словам доктора, людям с диабетом или тем, кто предрасположен к этому заболеванию, важно придерживаться режима питания. «Завтрак, обед и ужин и один-два правильных перекуса, тоже лучше белковых. Например, стакан кефира или то же самое вареное яйцо или какой-то кусочек мяса или сыра, будет лучше, чем засовывать в рот конфету», — объяснила Макиша.

Ранее диетолог Антонина Саволюк назвала причину неконтролируемых перекусов и заявила, что с их помощью организм пытается избежать стресса. Тем не менее такая пищевая привычка может привести не только к сахарному диабету, но и холециститу, сердечной недостаточности и инсульту.