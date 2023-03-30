В Кремле оценили возможность эвакуации монахов из Киево-Печерской лавры в Россию

Песков: возможность эвакуации монахов из Киево-Печерской лавры в РФ зависит от их решения

Возможность эвакуации выселяемых из Киево-Печерской лавры монахов в Россию зависит от их решения. Об этом высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что в стране никто не останется безучастным к их судьбе. «Если они будут вывезены из лавры, дальше уже все будет зависеть от их решения, что они будут делать дальше», — заявил Песков.

Ранее пресс-секретарь российского президента сообщал, что в Кремле осуждают давление, которое на священнослужителей Киево-Печерской лавры оказывают украинские власти.