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16:55, 30 марта 2023Наука и техника

Внутри антарктического криля обнаружили микропластик

Royal Society Open Science: внутри криля и сальп Антарктики обнаружили микропластик

Фото: Pete Lens (BAS)

Ученые Британской антарктической службы обнаружили микропластик в криле Euphausia superba и сальпах Salpa thompsoni. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Royal Society Open Science.

Образцы криля и сальпы были собраны на борту исследовательского судна RRS James Clark Ross в ходе двух экспедиций у северной оконечности Антарктического полуострова в 2016 году и у острова Южная Георгия в 2018 году. Микропластик был извлечен из обоих видов, причем наиболее распространенными оказались пластиковые микроволокна.

Около 60 процентов криля и сальп содержали нейлон — микропластик, широко используемый в производстве одежды, рыболовных снастей, канатов и армирующих автомобильных шин. Одним из крупнейших источников этих волокон является одежда, которая подвергается стирке и сушке.

Полученные данные подчеркивают, что морская экосистема полярных областей Южного полушария чувствительна к пластиковому загрязнению. Из-за коротких пищевых цепей в Антарктике весьма вероятен перенос микропластика от криля к более крупным хищникам, таким как киты, пингвины и тюлени. По словам авторов, пластик в криле и сальпе также может негативно повлиять на роль этих животных в переносе атмосферного углерода в глубокие слои океана.

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Александр Еникеев
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