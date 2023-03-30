Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:44, 30 марта 2023Бывший СССР

Пленение мобилизованных украинских солдат попало на видео

В сети появилось видео взятия в плен российскими военными мобилизованных украинских солдат

В сети появилось видео взятия в плен российскими военными мобилизованных украинских солдат. Ролик опубликовал Telegram-канал DONTSTOPWAR.

Видео было снято одним из российских военнослужащих. На кадрах он подходит к лежащему на земле безоружному украинскому солдату и спрашивает, мобилизован ли он. Тот отвечает утвердительно.

Российский военный пытается выяснить, где командир подразделения плененных бойцов, те указывают в сторону. Выясняется, что командир также попал в плен, его держат двое других российских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что боец Вооруженных сил Украины расплакался во время интервью немецкому телеканалу, рассказывая о погибших сослуживцах.

Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В ФРГ признали необходимость участия России в расследовании «Северных потоков»
Власти Египта собрались изменить визовые правила для туристов
В Великобритании предрекли отказ США от поддержки Зеленского
Производитель кетчупа Heinz выпустил красный пигмент для безопасных тату
Врачи назвали четыре китайских секрета долголетия
Названы главные покупатели жилья в Дубае среди россиян
Российскою пушку «Спрут-СДМ1» рекомендовали к принятию на вооружение
Глава РФС ответил на вопрос о возможной отмене Fan ID
Россиянам назвали способ готовить яичницу и омлет правильно
Пленение мобилизованных украинских солдат попало на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.