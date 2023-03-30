Пленение мобилизованных украинских солдат попало на видео

В сети появилось видео взятия в плен российскими военными мобилизованных украинских солдат

В сети появилось видео взятия в плен российскими военными мобилизованных украинских солдат. Ролик опубликовал Telegram-канал DONTSTOPWAR.

Видео было снято одним из российских военнослужащих. На кадрах он подходит к лежащему на земле безоружному украинскому солдату и спрашивает, мобилизован ли он. Тот отвечает утвердительно.

Российский военный пытается выяснить, где командир подразделения плененных бойцов, те указывают в сторону. Выясняется, что командир также попал в плен, его держат двое других российских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что боец Вооруженных сил Украины расплакался во время интервью немецкому телеканалу, рассказывая о погибших сослуживцах.