Пленение мобилизованных украинских солдат попало на видео
В сети появилось видео взятия в плен российскими военными мобилизованных украинских солдат
В сети появилось видео взятия в плен российскими военными мобилизованных украинских солдат. Ролик опубликовал Telegram-канал DONTSTOPWAR.
Видео было снято одним из российских военнослужащих. На кадрах он подходит к лежащему на земле безоружному украинскому солдату и спрашивает, мобилизован ли он. Тот отвечает утвердительно.
Российский военный пытается выяснить, где командир подразделения плененных бойцов, те указывают в сторону. Выясняется, что командир также попал в плен, его держат двое других российских военнослужащих.
Ранее сообщалось, что боец Вооруженных сил Украины расплакался во время интервью немецкому телеканалу, рассказывая о погибших сослуживцах.