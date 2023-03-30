Стало известно о минировании бойцами ВСУ тел погибших побратимов

«РВ»: военнослужащие ВСУ стали минировать тела погибших побратимов при отступлении

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) при отступлении минируют тела погибших побратимов. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

«В ходе захвата и зачистки вражеских позиций обнаружено, что перед бегством под одним из тел свои же выжившие вэсэушники положили гранату. Такое фиксируется нашими бойцами регулярно», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что российские штурмовые подразделения перешли в активное наступление в ряде районов Артемовска (украинское название — Бахмут). Бойцы активизировали атаки в центре и на севере города с наступлением темноты.