Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:22, 30 марта 2023Россия

Появились подробности о напавшем на россиянина тигре

РЕН ТВ: напавший на рабочего в Хабаровском крае тигр был болен и сильно истощен

Фото: Jeff Meigs / Unsplash

Амурский тигр, который отгрыз в Хабаровском крае рабочему руку, был сильно истощен и болен. Такие подробности стали известны источнику РЕН ТВ.

«Уже сейчас очевидно, что нападение на человека стало следствием болезни животного, так как это неестественная стратегия поведения тигра», — сказал собеседник телеканала.

По его словам, после нападения животное отловили охотоведы, так как тигр не мог никуда уйти из-за состояния здоровья. Хищника доставили в Центр реабилитации диких животных в Приморском крае, где он умер. Причину смерти животного установят специалисты.

О нападении тигра на рабочего стало известно утром в четверг, 30 марта. Известно, что хищник практически разорвал руку россиянина, из-за чего ему пришлось экстренно ее ампутировать.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
ФСБ задержала корреспондента американской газеты за шпионаж
Вышедший из спецприемника Ройзман порассуждал о своей судьбе в России
Рита Дакота показала лицо без фильтров и объяснила желание ретушировать фото
В Госдуме ответили на вопрос об отправке срочников на службу в новые регионы
Украина получила миллиардный грант от США
Мать погибшего в Финском заливе в Петербурге мальчика опознала тело сына
Стало известно о госпитализации бывшей жены и сына Стаса Пьехи
Еще одна страна Европы пожаловалась на убытки из-за отсутствия россиян
Бывший мэр Екатеринбурга Ройзман отбыл 14 суток ареста
Названы города России с подешевевшей арендой жилья
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.