Появились подробности о напавшем на россиянина тигре

РЕН ТВ: напавший на рабочего в Хабаровском крае тигр был болен и сильно истощен

Амурский тигр, который отгрыз в Хабаровском крае рабочему руку, был сильно истощен и болен. Такие подробности стали известны источнику РЕН ТВ.

«Уже сейчас очевидно, что нападение на человека стало следствием болезни животного, так как это неестественная стратегия поведения тигра», — сказал собеседник телеканала.

По его словам, после нападения животное отловили охотоведы, так как тигр не мог никуда уйти из-за состояния здоровья. Хищника доставили в Центр реабилитации диких животных в Приморском крае, где он умер. Причину смерти животного установят специалисты.

О нападении тигра на рабочего стало известно утром в четверг, 30 марта. Известно, что хищник практически разорвал руку россиянина, из-за чего ему пришлось экстренно ее ампутировать.