В лице жены Бибера на фото в кофте с надписью «Россия» разглядели черты Путина

Модель Хейли Бибер сравнили с Путиным из-за ее фото в толстовке с надписью «Россия»

Жена певца Джастина Бибера, американская модель Хейли Бибер появилась на публике в толстовке с надписью «Россия» и привлекла внимание пользователей Twitter. Соответствующие посты опубликованы в соцсети.

Папарацци сфотографировали Хейли Бибер в Лос-Анджелесе в черном спортивном костюме бренда Adidas, на верхнюю часть которого нанесен упомянутый принт зеленого цвета. В качестве обуви манекенщица выбрала кроссовки французской марки Louis Vuitton, а из аксессуаров — кольца и золотые серьги.

Фото: сайт Президента России

Иностранные юзеры раскритиковали кофту супруги Бибера в многочисленных публикациях. Кроме того, они разглядели в чертах ее лица сходство с президентом России Владимиром Путиным и приложили к своим постам сравнительные коллажи.

«Хейли выглядит как молодой Путин — просто сравните их лица», — написала одна из них. «Мне плевать на разборки Гомес и Бибер, но Хейли действительно похожа на Путина», — согласилась другая. «Хейли просто двойник Путина», — констатировала третья пользовательница платформы.

В марте 2022 года сходство иностранки с Путиным на фото в паспорте прославило ее в сети. Пользовательница соцсети Люси Паркин из города Шефф разместила снимок документа, удостоверявшего ее личность в пятилетнем возрасте. «Почему в пять лет я выглядела как Владимир Путин?» — подписала иностранка пост, который на момент публикации набрал более двух тысяч репостов и около 50 тысяч лайков.