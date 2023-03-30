Быстрые радиовсплески связали со слиянием нейтронных звезд

Nature Astronomy: обнаружена связь между радиовсплеском и слиянием нейтронных звезд

Ученые Университета Западной Австралии и Университета Невады (США) получили свидетельство связи загадочных вспышек радиоизлучения, называемых быстрыми радиовсплесками (англ. fast radio bursts, FRB), и слиянием нейтронных звезд. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy.

Астрономы сообщили о потенциально связи между гравитационным сигналом GW190425, возникшим в результате столкновения двух нейтронных звезд, и ярким неповторяющимся радиовсплеском 20190425A. Источник FRB располагается в пределах локализованного участка неба, откуда пришли гравитационные волны. Радиовсплеск был замечен спустя 2,5 часа после того, как был зафиксирован гравитационный сигнал, и имеет меру дисперсии, соответствующую расстоянию, полученному из оценки параметров гравитационных волн.

Поскольку вероятность того, что оба события не связаны друг с другом, очень мала, наблюдения согласуются со сценарием, согласно которому слияние двойных нейтронных звезд оставило после себя сверхмассивный, сильно намагниченный компактный объект. Этот остаток затем коллапсировал, образуя черную дыру, в результате потери углового момента из-за уменьшения скорости вращения, и произвел FRB.

Быстрые радиовсплески происходят в течение нескольких миллисекунд и сопровождаются выбросом в космическое пространство огромного количества энергии — такой, какую Солнце испускает в течение нескольких десятков тысяч лет. Исследователи связывают этот феномен, который может быть как однократным, так и повторяющимся, со вспышками сверхновых, столкновением нейтронных звезд, активными черными дырами или магнитарами, однако точная природа явления до сих пор остается неясной.