Популярная игра от Rockstar перестала запускаться на Windows

Microsoft признала проблему с запуском Red Dead Redemption 2 на Windows 11

Компания Microsoft признала проблемы с игрой Red Dead Redemption 2, которая перестала запускаться на ПК с Windows 11. Об этом сообщает издание BleepingComputer.

Ранее на проблемы с запуском популярной игры от Rockstar обратили внимание пользователи. По словам журналистов медиа, в Microsoft признали проблему и заявили, что работают с партнером Rockstar Games над поиском исправления. В компании отметили, что неполадки наблюдаются на компьютерах под управлением Windows 11 21H2, проблема возникла после выхода обновления KB5023774.

Инженеры корпорации уточнили, что при попытке запустить игру из Rockstar Games Launcher появляется экран с загрузкой. В Rockstar не смогли дать однозначной рекомендации относительно проблемы, но посоветовали обновить драйверы видеокарты AMD, временно отключить антивирусное ПО или очистить данные локального профиля Rockstar Games Launcher.

В Microsoft посоветовали обновить операционную систему до версии 22H2. Инженеры компании также отметили, что апдейт 22H2 предоставляется бесплатно — его можно получить через «Центр обновления Windows».

Ранее стало известно, что порт The Last of Us на ПК собрал отрицательные отзывы. Судя по странице с отзывами на Steam, геймеры раскритиковали игру за проблемы с графикой и оборудованием, частые сбои.