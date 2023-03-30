Американский производитель кетчупа Heinz выпустил красный пигмент для безопасных тату

Американский производитель кетчупа Heinz выпустил безопасный пигмент красного цвета для татуировок. Соответствующую информацию приводит Hypebeast.

Отмечается, что компания создала данное красящее вещество при сотрудничестве с бразильским креативным агентством SOKO и производителем чернил для рисунков на коже Electric Ink. Идея возникла в ответ на растущие ограничения и запреты на ингредиенты, используемые в чернилах для татуировок. Известно, что красный пигмент является самым проблемным и вызывает наибольшее количество осложнений и аллергических реакций.

Кроме того, Heinz привлек к работе пять известных бразильских художников для разработки 57 оригинальных тату-трафаретов. «После беглого просмотра фотографий и хештегов в социальных сетях становится очевидно, что поклонники Heinz любят делать татуировки с изображением нашего бренда», — заявил руководитель бразильского отделения компании Тиаго Стелле.

В августе 2022 года сообщалось, что исследователи из Государственного университета Нью-Йорка проанализировали состав красок, используемых при нанесении татуировок, и выяснили, что содержащиеся в них пигменты могут быть опасны для человека.