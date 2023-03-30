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18:51, 30 марта 2023Ценности

Производитель кетчупа Heinz выпустил красный пигмент для безопасных тату

Американский производитель кетчупа Heinz выпустил красный пигмент для безопасных тату

Фото: Unsplash

Американский производитель кетчупа Heinz выпустил безопасный пигмент красного цвета для татуировок. Соответствующую информацию приводит Hypebeast.

Отмечается, что компания создала данное красящее вещество при сотрудничестве с бразильским креативным агентством SOKO и производителем чернил для рисунков на коже Electric Ink. Идея возникла в ответ на растущие ограничения и запреты на ингредиенты, используемые в чернилах для татуировок. Известно, что красный пигмент является самым проблемным и вызывает наибольшее количество осложнений и аллергических реакций.

Кроме того, Heinz привлек к работе пять известных бразильских художников для разработки 57 оригинальных тату-трафаретов. «После беглого просмотра фотографий и хештегов в социальных сетях становится очевидно, что поклонники Heinz любят делать татуировки с изображением нашего бренда», — заявил руководитель бразильского отделения компании Тиаго Стелле.

В августе 2022 года сообщалось, что исследователи из Государственного университета Нью-Йорка проанализировали состав красок, используемых при нанесении татуировок, и выяснили, что содержащиеся в них пигменты могут быть опасны для человека.

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Алина Гостева
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