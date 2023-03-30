В ДНР сообщили об отражении попыток ВСУ провести разведку боем под Угледаром

Пушилин заявил об отражении попыток ВСУ провести разведку боем на угледарском направлении

На угледарском направлении российские военные отражают попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести разведку боем. Об этом врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, на данном направлении также фиксируются попытки контратак со стороны ВСУ. «Наши подразделения достаточно успешно все отражают и при возможности улучшают свои позиции», — заявил Пушилин.

Ранее стало известно об активизации украинской разведки на кременском участке фронта в Луганской народной республике. Как сообщил военнослужащий 20-й армии Западного военного округа, обстановка там «стабильная, но напряженная», а бойцы ВСУ постоянно запускают беспилотники для наблюдения за позициями российских сил.