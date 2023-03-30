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19:55, 30 марта 2023Бывший СССР

В ДНР сообщили об отражении попыток ВСУ провести разведку боем под Угледаром

Пушилин заявил об отражении попыток ВСУ провести разведку боем на угледарском направлении
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: Александр Ермошенко / Reuters

На угледарском направлении российские военные отражают попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести разведку боем. Об этом врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, на данном направлении также фиксируются попытки контратак со стороны ВСУ. «Наши подразделения достаточно успешно все отражают и при возможности улучшают свои позиции», — заявил Пушилин.

Ранее стало известно об активизации украинской разведки на кременском участке фронта в Луганской народной республике. Как сообщил военнослужащий 20-й армии Западного военного округа, обстановка там «стабильная, но напряженная», а бойцы ВСУ постоянно запускают беспилотники для наблюдения за позициями российских сил.

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Алевтина Запольская
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