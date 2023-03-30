Стало известно об активизации украинской разведки на кременском участке фронта

Военнослужащий ЗВО заявил, что ВСУ активизировали разведку на кременском участке фронта

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировали разведку на кременском участке фронта в Донбассе. Об этом заявил военнослужащий 20-й армии Западного военного округа (ЗВО), передает РИА Новости.

По его словам, обстановка на этом участке фронта «стабильная, но напряженная». «Враг постоянно запускает в небо "птички" (беспилотники — прим. «Ленты.ру»), так сказать, свои "глаза в небе", наблюдает за нашими позициями, но птичек мы своевременно сбиваем, тем самым врага дестабилизируем», — пояснил боец.

Военнослужащий уточнил, что ежедневно он и его сослуживцы сбивают по три-четыре украинских дрона, а иногда и больше.

Ранее военный корреспондент Станислав Обищенко сообщал, что российские войска наступают в лесах под Кременной. Он уточнил, что в настоящее время их основная работа заключается в выравнивании линии фронта, а в дальнейшем они планируют выдавить ВСУ к реке Северский Донец.