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18:06, 30 марта 2023Бывший СССР

Стало известно об активизации украинской разведки на кременском участке фронта

Военнослужащий ЗВО заявил, что ВСУ активизировали разведку на кременском участке фронта

Фото: Scott Heppell / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировали разведку на кременском участке фронта в Донбассе. Об этом заявил военнослужащий 20-й армии Западного военного округа (ЗВО), передает РИА Новости.

По его словам, обстановка на этом участке фронта «стабильная, но напряженная». «Враг постоянно запускает в небо "птички" (беспилотники — прим. «Ленты.ру»), так сказать, свои "глаза в небе", наблюдает за нашими позициями, но птичек мы своевременно сбиваем, тем самым врага дестабилизируем», — пояснил боец.

Военнослужащий уточнил, что ежедневно он и его сослуживцы сбивают по три-четыре украинских дрона, а иногда и больше.

Ранее военный корреспондент Станислав Обищенко сообщал, что российские войска наступают в лесах под Кременной. Он уточнил, что в настоящее время их основная работа заключается в выравнивании линии фронта, а в дальнейшем они планируют выдавить ВСУ к реке Северский Донец.

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Алевтина Запольская
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